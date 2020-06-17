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Körfez'in 2019 yılı bütçe kesim hesabı karara bağlandı

Körfez Belediyesi’nin Haziran ayı meclis toplantısı ikinci oturumunda, 2019 mali yılına ait Körfez Belediyesi bütçe kesim hesabının görüşülmesi meclis üyelerince görüşülerek karara bağlandı.

Körfez Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısı ikinci oturumunda, 2019 mali yılına ait Körfez Belediyesi bütçe kesim hesabının görüşülmesi meclis üyelerince görüşülerek karara bağlandı.


Körfez Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısı ikinci oturumu Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Haziran ayı 1. oturum tutanak özetinin oylanmasının ardından 2019 mali yılı performans programı ve 2019 mali yılı bütçesi ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporları tek tek görüşüldü. Toplantıda, 2019 mali yılına ait Körfez Belediyesi bütçe kesim hesabının görüşülmesi meclis üyelerince görüşülerek karara bağlandı.


Toplantıda konuşan Söğüt, "2019 Mali yılı bütçe kesim hesabının görüşülmesi, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Ekiplerimizle, meclis üyelerimizle birlikte daha güzel bir Körfez için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yatırımları tek tek hayata geçirirken, ilçemizde yapmayı planladığımız projeleri de değerlendiriyoruz. Bütçemiz, ilçemize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.


Bir sonraki meclis toplantısının 3 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilmesine karar verildi.

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