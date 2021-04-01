Körfez'in altyapısına 319 milyonluk yatırım

Körfez'de yapılacak altyapı çalışmaları hakkında muhtarlarla bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, 2022 sonunda tamamlanması hedeflenen proje ile toplamda 319 milyonluk bir yatırım yapılacağını söyledi.

İSU'nun Körfez'in tamamında yapacağı altyapı çalışmaları ile ilgili Tütünçiftlik Nazende'de toplantı düzenlendi. Muhtarların tamamının katıldığı toplantıda, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve ilgili birim müdürleri katıldı. İki bölgede yapılacak çalışmanın önemine değinen Başkan Söğüt, “Körfez'in altyapısını tamamen yeniliyoruz. Altyapı işleri gerçekten zor ve sıkıntılıdır. Kolay işler değil. Bu işi İSU yapıyor, Büyükşehir yapıyor gibi düşünmek yanlış. Bu ilçe için bir adım atılıyorsa bizler de destek olacağız. Tüm mahallelerimizin ihaleleri yapıldı. Altyapı ve üstyapısı ile birlikte yaklaşık 320 milyon liralık bir yatırım. Yaptığımız daha önceki görüşmelerde de 2022 sonuna kadar bu çalışmaların tamamlanacağı belirtildi. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla altyapısıyla üst yapısıyla en az sıkıntılı bir kent haline geleceğiz. 2 yıllık süreç içerisinde bir birimize destek olursak, en az sıkıntıyla tamamlarız” dedi.