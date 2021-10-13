Körfez'in bütçesi 289 milyon TL

Körfez'in 2022 yılı tahmini bütçesi 289 milyon 250 bin TL olarak belirlenirken, Başkan Şener Söğüt, "2022 yılı yatırım yılı olacak" dedi.

Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün başkanlığında gerçekleştirilen ve tek gündem maddesinin yer aldığı toplantıda, 2022 yılı tahmini bütçesi 289 milyon TL olarak belirlendi ve oy çokluğu ile kabul edildi. Bütçe ile ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, "Ayakları yere basan, ön görülebilir bir bütçe hazırladık. Tabi bu tahmini bir bütçedir. Biz hazırladığımız bütçede yüzde yüze ne kadar yakın olursak o kadar başarılı oluruz. Bu sene biraz giderlerimizde zorunlu artışlarımız oldu. Özellikle KHK yasası ile birlikte bunu bu yıl da hissetmiştik ama diğer yıllarda da hissedeceğiz. Elimizden geldiği kadar da tedbirlerimizi arttırmaya çalışıyor, bütçemizi düzenlemeye çalışıyoruz. 289 milyon TL'lik bütçenin yüzde 40'ı vergi gelirlerimiz. 81 milyon TL'lik sermaye gideri koyduk. En fazla proje hayata geçireceğimiz yıl olacak" dedi.