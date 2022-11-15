Körfez'in çehresi 1,5 milyarlık yatırımla değişiyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Ortak hedefimiz daha güzel bir Körfez. Bunun için de 7/24 çalışıyoruz. 3 yılda biz, Büyükşehir Belediyemiz ve kamu kurumlarımız ile birlikte Körfez'de 1,5 milyar TL'lik yatırım için kazma vurduk. Bunların büyük çoğunluğu tamamlandı" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi. Başkan Söğüt'e ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Yarımca Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Özdemir ve birim müdürleri de eşlik etti. Esnaf ile birlikte kahvaltı yapan heyet, daha sonra iş yerlerini gezerek kolaylıklar diledi.

"Esnafı güçlü olan bir şehir daha güçlü olur"

Körfez'i güzelleştirmek için projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Söğüt, "Site başkanımız ile sürekli irtibat halindeyiz. Esnafımızın taleplerini o da bize iletiyor. Bizler de atacağımız her adımı esnafımızla paylaşıyoruz. Belirli aralıklarla da sizleri ziyaret ediyor, hasbıhalde bulunuyoruz. Esnafı güçlü olan bir şehir daha güçlü olur, yarınlara daha güvenle bakar. Dünyadaki ekonomik daralma ülkemizi de etkiledi. Esnafımızın rahat nefes alabilmesi için de hükümetimiz gerekli adımları attı, atmayı da sürdürüyor. Bizler de bu noktada Körfez Belediyesi olarak üstümüze düşen ve varsa yapma gayretinde olduk" dedi.

Körfez'e 3 önemli proje

"Ortak hedefimiz daha güzel bir Körfez" diyen Söğüt, şu ifadelerini kullandı:

"Bunun için de 7/24 çalışıyoruz. 3 yılda biz, Büyükşehir Belediyemiz ve kamu kurumlarımız ile birlikte Körfez'de 1,5 milyar TL'lik yatırım için kazma vurduk. Bunların büyük çoğunluğu tamamlandı. Yeter mi? Tabii ki de hayır. Yapacağımız projeler var. Yarımca ve Tütünçiftlik'e kent meydanı kazandırıyoruz. Yarımca'da çalışmalar başladı, Tütünçiftlik'te de ihale süreci tamamlandı. Üç önemli ulaşım projesini hayata geçiriyoruz. Yukarı Hereke ile Dilovası arasındaki İMES bağlantı yolu önemliydi. Çalışmalar başladı. Yine Kaşkaldere Bağlantı Yolunu da hayata geçiriyoruz. Körfez Kent bölgesinde D-100'den direkt bağlantı sağlamış olacağız. İlimtepe yolunun 2. etabı için de ihale tamamlanır tamamlanmaz çalışmalar başlayacak"