Körfez'in 'Çınarları' için 60+Aktif Yaşlanma Kulübü açıldı

Körfez Belediyesi, yaşlıların sosyal faaliyetlerde bulunacakları ve yaşam sürecini aktif bir şekilde geçirmelerini sağlayacak 60+Aktif Yaşlanma Kulübü'nü hizmete açtı.

Körfez Belediyesi yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve yaşlılara yönelik projeler geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Körfez Belediyesi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle Yarımca Sahili'nde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yanında 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü'nü hizmete açtı. Açılış törenine Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutan vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Savaş, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Ömürlerini ülkemiz için milletimiz için harcayan, geçmişten geleceğe önemli bir köprü olan değerli büyüklerimizin zamanını vaktini geçirebileceği ve birçok faaliyette bulunabileceğimiz bu kulübümüzün açılışındayız. Her alanda, her yaşta vatandaşımız için faaliyetler ve programlar yapmak, her birine ayrı hizmetler getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle bugün ilimizde de ilkini açtığımız bir çalışma ile sizleri buluşturmanın mutluluğunu sevincini yaşıyoruz. Bu faaliyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüteceğiz. Burada temelleri atılan bu proje ile bu faaliyetin başka ilçelerimize, şehirlerimize de ışık tutacağına inanıyorum. Yaşlılarımıza, büyüklerimize, çınarlarımıza vefa borcumuz var. Ne öğrendiysek sizlerden öğrendik. Sizlerin tecrübe ve deneyimleri bizlere hayatı öğretti. Sizlerden öğrendiklerimizle hizmet ediyoruz. Her birinizin ellerinden öpüyorum. Buradaki alanın çevre düzenlemesi de yapılacak. Aktivite alanları bulunacak. Çok daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.