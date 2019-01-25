Körfez'in estetiğini geliştiren çalışmalar sürüyor

Körfez Belediyesi, ilçedeki ulaşım ağını genişleten çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent konutlarına geçişi rahatlatmak amacıyla dere üzerine geçiş köprüsü inşa eden Körfez Belediyesi, vatandaşın mağduriyetini önledi. Yapılan çalışmalarla sorunları giderilen vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Öte yanan belediye ekiplerince Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde, çocukların ve ailelerinin güvenle vakit geçirebileceği park inşa ediliyor. Yapımı devam eden park içerisinde spor aletleri, çocuk oyun grupları, dinlenme alanları bulunacak. Parkın belirli noktalarında ise çocukların güvenliği, ailelerin huzuru için güvenlik kameraları yerleştirilecek.