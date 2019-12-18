Körfez'in kültür merkezlerine bakım

Körfez'de vatandaşların özel günlerini, gerçekleştirdiği ve yoğun olarak kullanılan kültür merkezleri, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bakıma alındı. Ekipler ilk olarak Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nin dış cephe boyama çalışmalarını gerçekleştirerek daha temiz bir hale getirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin boyama işlemlerini tamamlamasının ardından, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. İçerisinde evlendirme memurluğu, vezne, 1 adet konferans salonu, 1 adet düğün salonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait KO-MEK bulunan Tütünçiftlik Kültür Merkezi, boyama ve temizlik çalışmalarının bitmesinin ardından güzel bir görünüme kavuşturuldu.