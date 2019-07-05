Körfez'in parkları elden geçiriliyor

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Körfez Belediyesi Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar tarafından iletilen ve gezici ekipler tarafından parklarda tespit edilen eksiklikler giderilirken, zarar gören ve kötü durumdaki oyun grupları da yenileniyor. Çocukların daha güzel şartlarda eğlenmesi, büyüklerin de güzel vakit geçirmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda aydınlatmalar yenilenerek, oyun grupları elden geçiriliyor. Eskiyen bank ve kamelyalar değiştirildiği çalışmalarda parklarda uzayan otlar da biçilerek temizleniyor. Yetkililer, bütün çabalarının vatandaşların park ve yeşil alanları sorunsuz şekilde kullanmalarını sağlamak olduğunu söylediler.