Körfez'in yeni spor salonu için temel atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi'ne yapılacak olan kapalı spor salonunun temeli törenle atıldı.

Törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter İlhan Bayram, büyükşehir yetkilileri, protokol, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Gençlerimizin rahatlıkla, sağlıklı bir şekilde spor yapabilmesi için inşallah kapalı spor salonumuzun temelini atacağız. En kısa sürede de inşallah açılışında birlikte olacağız. Ben sporu önemsiyorum çünkü çocuklarımızı kötü alışkanlıklara kaptıramayız. Sadece bunu istemek yeterli olmuyor. Bir gencimize ‘şunu yapabilirsin' demek lazım. Gençlerimizin önünü açmak gerekiyor. Gençlerimiz enerjilerini kontrollü bir şekilde harcamalıdır” dedi.

Kİnşa edilen spor salonunun fabrika gibi 24 saat çalışacağını söyleyen Karaosmanoğlu, “Körfez ilçemizde Allah'a şükür çok sayıda kapalı spor alanları yaptık. Öğrencilerimiz, mahallelimiz ve spor kulüplerimiz burayı kullanacak. Geleceğe çok sağlıklı hazırlanıyoruz. Adım adım hep birlikte ülkemizi ileriye taşıyacağız. Bakın Avrupa'ya, onlar artık heyecanını kaybetti. Gençleri yok. Avrupa gençliğinin önemli bir bölümü Afrika'dan oluşuyor. Avrupa'da gençlik yok ama biz de genç nüfus Allah'a şükür çok güzel. Geleceğimiz aydınlık ve çok umutlu. Gençlerimize helal olsun” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda okul müdürü ve öğrencileri tarafından Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'na çiçek takdim edildi. Çiçek takdimi öncesi inşaat mühendisini yanına çağıran ve inşaatın 15 Temmuz Ağustos 2019 tarihinde teslim edilmesi yönünde söz aldı. Bin 100 metrekare taban alan üzerine inşa edilecek kapalı spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Zemin katta basketbol sahası ve ortak kullanımlı voleybol sahası bulunuyor. 220 kişilik tribün, soyunma odaları, büfe, görevli odaları, antrenör odası, hakem odası ve teknik ihtiyaç odaları yer alıyor. Birinci katta toplam 360 metrekare büyüklüğünde 3 adet salon mevcut. Salon eskrim, atıcılık, okçuluk, masa tenisi, güreş, karate, tekvando, judo, fitness, pilates gibi spor branşlarına uygun olarak dizayn edildi.