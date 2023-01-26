Körfezli çocukların ara tatili dolu dolu geçiyor

Körfezli çocuklar ara tatil etkinlikleri çerçevesinde "Zeynep'in Masal Çadırı" oyununa konuk oldu.

Körfez Belediyesi'nin çocuklar için hazırladığı ara tatil şenlikleri renkli görüntüler oluşturuyor. 1 hafta boyunca devam edecek etkinliklerde tiyatro gösterileri, söyleşiler ve çeşitli oyunlar sergileniyor. Etkinliğin ilk gününde çocuklar için Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde "Zeynep'in Masal Çadırı" oyunu sergilendi. Salonun tamamen dolduğu etkinlikte çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. İnteraktif masal anlatımının yapıldığı oyunda çocuklar hem öğrendi hem de eğlenceli vakit geçirdi.