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Körfezli genç güreşçiler madalya ile döndü

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri, Kandıra’da düzenlenen Namazgah Karakucak Yağlı Güreşleri’nden madalya ile döndü.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri, Kandıra'da düzenlenen Namazgah Karakucak Yağlı Güreşleri'nden madalya ile döndü.


Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri, Kandıra Belediyesi tarafından düzenlenen Namazgah Karakucak Yağlı Güreşleri'nden madalya ile döndü. Minik boyda Efe Denizci 1.lik kürsüsüne çıkma başarısı gösterirken, ayak boyunda da Ertuğrul Sokur 2. oldu. Küçük orta küçük boyda Ahmet Özlü birinci olarak kürsüye çıktığı güreşlerde küçük orta küçük boyda da Ali Can Türk üçüncü oldu. Genç güreşçilerin gelişimini yakından takip ettiklerini ve başarı basamaklarını tek tek çıktıklarını belirten antrenörler, sporcuları tebrik etti.

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