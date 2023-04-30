Körfezli gençler için Genç Nazende açıldı

Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Atalar Mahallesi'nde yenilenen Şehit Nazım Ateş Parkı içerisinde Genç Nazende'yi hayata geçirdi. Açılışta ilk olarak söz alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Söğüt, değerli katılımcılar ve bugünün değerli özneleri genç katılımcılar. Bir memleketin en büyük sermayesi iyi yetişmiş genç nesillerdir. Bu doğrultuda gençlerin kullanımı için özel mekanları ilçemize kazandırıyoruz. Sayısız yatırımın içinde gençlere dönük sosyal tesis eksiğimiz vardı ve bu güzel mekanla eksikliği ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Karizma Grubu, basketbol gösterisiyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Vatandaşlara, hamburger ve pizza ikram edilen açılışta, Karizma Grubu basketbol gösterisiyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.