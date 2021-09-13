Körfezli kadın yöneticilerin Gölcük çıkarması

Körfez Ticaret Odası Kadın İcra Kurulu üyeleri, Körfez Belediyesi, Körfez Kent Konseyi, Körfez Halk Eğitim Merkezi temsilcililerinden oluşan Körfez Kadın Platformu üyeleri Gölcük'te bir dizi ziyarette bulundu.

Ziyarette incelemelerde bulunan grup, aynı gün 4 ziyaret gerçekleştirdi. Körfez Kadın Platformu üyeleri yaptıkları ziyaretlerde kadın projeleri ile alakalı fikir alışverişinde bulundu. Gölcük Kent Konseyi, Gölcük Sanat Atölyesi, Gölcük Kadın Sanat Kafesi ziyaretleri yapılırken, sosyal sorumluluk projesi kapsamında oluşturulan kadınların işletmesini yaptığı sanat kafe de incelemeler yapılarak, Körfez ilçedeki projelere ışık tutması adına fikir alışverişinde bulundular. Gölcük'te bir dizi ziyaret gerçekleştiren Körfez Kadın Platformu son olarak Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiflik Kültür Merkezinin önünde kadın girişimcilerin kullanımı için hazırlanan ve platform işbirliği ile açılacak olan merkezin son incelemelerini gerçekleştirdi.