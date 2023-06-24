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Körfezli minik yüzücülerin büyük başarısı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün minik yüzücüleri, il içi teşvik yarışlarında madalyaya kulaç attı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün minik yüzücüleri, il içi teşvik yarışlarında madalyaya kulaç attı.


Geçtiğimiz günlerde Kartepe'de 7-8 yaş il içi yüzme teşvik yarışları düzenlendi. 18 sporcu ve 3 antrenör ile yarışmaya katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, adeta madalyalara kulaç attı.Başarılı bir müsabakayı geride bırakan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü minik yüzücüleri; 8 yaş mix serbest bayrak takımı il birinciliği, 8 yaş mix karışık bayrak takımı il üçüncülüğü ve 7 yaş erkek serbest bayrak takımı il üçüncülüğünü elde etti.

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