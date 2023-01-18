Körfezli yüzücüler Kırklareli'den 75 madalyaya ile döndü

Kırklareli'de düzenlenen baraj geçme yarışlarında Körfez Belediyesi Yüzme Takımı 75 madalyaya toplayarak büyük bir başarıya imza attı.

Kırklareli'de 14-15 Ocak tarihlerinde yapılan baraj geçme yarışlarına 24 sporcu ve 4 antrenör ile katılan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Yüzme Takımı madalyalara adeta ambargo koydu. Sporcular katıldıkları yarışlarda 9-10, 11-12 ve 13+ yaş gruplarının kız-erkek kategorilerinin hepsinde dereceler elde ederek takım şampiyonluğu başarısı elde ettiler. 25 birincilik, 25 ikincilik ve 26 üçüncülük ile toplam 76 madalya kazanan sporcular yakalanması zor bir başarıya imza attılar. Mutluluğunu dile getiren Kulüp Baş Antrenörü Samet Işık ise, “Yüzme takımımız olarak emeklerimizin karşılığını Kırklareli'de yapılan yarışmalarda almanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımız ciddi ve disiplinli bir şekilde müsabakalara hazırlandılar. İlimizin ve ilçemizin adını kulübümüzün bayrağını başarıyla ve gururla temsil ederek dereceler elde ettik. Toplamda takım olarak da şampiyon olmak ayrıca çok büyük bir mutluluk verdi. Bizlere ve sporcularımıza her zaman destek ve önem veren Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt'e çok teşekkür ediyoruz. Onun destekleri ve hedef göstermesi ile çocuklarımız başarıya motive oldular. Başarılarımız artarak devam edecek. Daha nicelerini yaşamak ümidiyle sporun ve sporcunun şehri Körfez ilçemizin adını katıldığımız her yarışta onurla temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.