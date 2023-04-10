Körfezli yüzücüler milli takım kamp kadrosuna seçildi

3 sporcu milli takım kamp kadrosuna seçildi.

6-9 Nisan tarihlerinde Gebze'de yapılan Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası (14+), milli takım (LEN Cup 2-Piombino) belirleme, hazırlık ve gelişim kamp kadroları belirleme, 11-12-13 Yaş Gelişim Grubu Yarışmalarına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları önemli başarı elde etti. 12 yaşındaki Meyra Kocaman 2 bin metre yarışında Türkiye 4'üncüsü, 14 yaşındaki Emre Fatih Kartal 5 bin metre yarışında Türkiye 3'üncüsü, 10 bin metre yarışında 14-15 yaş kategorisinde Türkiye 8'incisi ve 14 yaş kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu. 15 yaş yaşındaki Eymen Taha Turan ise 10 bin metre yarışında 14-15 yaş kategorisinde Türkiye 5'incisi oldu. Sporcular milli takım kamp kadrosuna davet edildi. Yüzücüler ve antrenörleri yarışlar sonunda yaptıkları açıklamalarda, destekleri için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür etti.