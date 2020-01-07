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Körfezliler ‘mobil atığı' sevdi

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi’nde hayata geçirilen Mobil Atık Getirme Merkezi, çöplerini ayrıştırmak isteyen vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'nde hayata geçirilen Mobil Atık Getirme Merkezi, çöplerini ayrıştırmak isteyen vatandaşlardan büyük ilgi gördü.


Körfez Belediyesi tarafından ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında hayata geçirilen Mobil Atık Getirme Merkezi, büyük ilgi görüyor. İlki Mimar Sinan Mahallesi'nde hayata geçirilen Mobil Atık Getirme Merkezi'ne vatandaşlar önemli miktarda atık getirdi. Ev ve işyerlerinden ortaya çıkan kağı-karton, plastik, atık yağ, atık Pil, elektronik atık ve ilaç atıkları atılabiliyor.


Mobil Atık Getirme Merkezi şu an haftada iki kez boşaltılıyor ve ilgili geri dönüşüm veya bertaraf tesislerine iletiliyor. Böylece çöp depolama sahalarına giden atık miktarı azalmış ve doğanın korunmasına büyük katkı sağlanmış oluyor.

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