Körfezliler sağlık için yürüdü

Körfezliler ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' etkinliği kapsamında Tütünçiftlik sahilinde bir araya gelerek Derince sahiline kadar yürüdü.

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' etkinliği, Tütünçiftlik'te gerçekleştirildi. Tütünçiftlik sahilinde yer alan Belediye Sosyal Tesisleri önünde başlayan yürüyüş kapsamında, katılımcılar Derince sahiline kadar yürüdü ve geri geldi. Yürüyüşe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, meclis üyeleri ve çok sayıda Körfezli katıldı. Vatandaşlar etkinlikten dolayı Başkan Şener Söğüt'e teşekkür ederken, Başkan Şener Söğüt de yürüyüşün sağlık için önemine değindi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sonrasında protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte kahvaltı gerçekleştirdi.