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Körfezlilerin talepleri yerine getiriliyor

Körfez Belediyesi’nin destekleriyle, ilçede bulunan eğitim kurumlarının ve dini eğitim veren kurslarının eksiklikleri gideriliyor.

Körfez Belediyesi'nin destekleriyle, ilçede bulunan eğitim kurumlarının ve dini eğitim veren kurslarının eksiklikleri gideriliyor.


Körfez'de gerçekleştirilen halk meclisi toplantılarında, vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Söğüt, talep ve istekleri dinleyerek mahallelerdeki eksikliklerin giderilmesi hususunda gerekli adımların atılmasını sağlıyor. Bu kapsamda son olarak Hacıosman Mahallesi halk meclisi toplantısında, vatandaşlar tarafından dini eğitim veren kuran kursu için talep edilen sedir rahle ve kitaplık kurulumu, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine bağlı marangoz atölyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.


Kurs yetkilileri, yapılan çalışma sebebiyle Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e ve belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

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