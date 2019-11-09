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Körfezlililer İlimtepe'de sağlık için yürüdü

Körfez Belediyesi tarafından her hafta sonu Cumartesi günleri düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ bu hafta İlimtepe’de gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi tarafından her hafta sonu Cumartesi günleri düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' bu hafta İlimtepe'de gerçekleştirildi.


Körfez Belediyesi tarafından her hafta sonu cumartesi günleri düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' devam ediyor. Bu haftanın yürüyüşü ise İlimtepe'de gerçekleştirildi. İlimtepe Camii'nin önündeki alanda toplanan kalabalık, ısınma hareketlerinin ardından yürüyüşe başladı. Doğa ile baş başa gerçekleştirilen yürüyüşe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe Mahalle Muhtarı Kazım Elmas, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 7'den 70'e herkesin spor yapması ve sportif aktivitelerine katılmalarını teşvik etmek adına düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar hem yürüdü hem de İlimtepe'den eşsiz Körfez manzarasını izledi.


Yürüyüş sırasında konuşan Başkan Söğüt, “İmkanı olan vatandaşlarımız ile her hafta bir araya geliyoruz ve sağlıklı yaşam için yürüyoruz. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz” dedi.

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