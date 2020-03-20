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Korona stresine karşı psiko-sosyal destek hattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelede kapsamında İzmit Belediyesi, Psiko-Sosyal Destek Hattı’nı uygulamaya koyarak, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla virüs stresine karşı vatandaşlara destek verecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelede kapsamında İzmit Belediyesi, Psiko-Sosyal Destek Hattı'nı uygulamaya koyarak, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla virüs stresine karşı vatandaşlara destek verecek.


Tüm dünyada kabus gibi yayılan ve bir çok ülkede binlerce vakaya sebep olan korona virüsle mücadele kapsamında, peş peşe önlemler alan İzmit Belediyesi, ‘Psiko-Sosyal Destek Hattı'nı uygulamaya alıyor. Virüsün patolojik etkisinin yanında, moral ve motivasyona olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekip, vatandaşa virüs stresiyle baş etme yöntemlerini anlatacak.


Konuyla ilgili bir açıklama yaparak vatandaşlara seslenen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yaşanan korona virüs stresiyle başa çıkmak üzere psikolog ve sosyal hizmet uzmanından oluşan ekibimizle, sizlere psiko-sosyal destek vermek için sadece bir telefon uzağınızdayız. Koronavirüsü psiko-sosyal destek hattına 318 00 18 numaralı telefondan 09.30-17.30 saatleri arasında ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.


Öte yandan virüse karşı alınan önlemler kapsamında İzmit'in en uğrak noktalarından biri olan içerisinde kuyumcular, büfeler ve lokantaların yer aldığı Kapanönü Çarşısı, İzmit Belediyesi ekipleri tarafından detaylı bir şekilde ilaçlandı. Özellikle ortak kullanım alanlarının titizlikle ilaçlandığı çarşıda esnaf yapılan çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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