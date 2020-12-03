Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki kamu hastanesinde görev yaparken korona virüse yenik düşen acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Karakum, gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Karakum, yakalandığı korona virüs sonrasında hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir hastanede tedavi gören Karakum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Korona virüse yenik düşen Karakum için hastanenin acil servisi önünde tören düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzeffer Bıyık'ın yanı sıra, ilçe sağlık müdürleri ve sağlık çalışanları ve vefat eden Karakum'um yakınları katıldı. Hastanenin acil servisi önünde Karakum'un Türk bayrağına sarılı naaşı için helallik alındı.

Karakum'un tabutunun üzerine doktor önlüğü koyulurken, cenaze aracına ise meslektaşları tarafından çiçek bırakıldı. Karakum'un naaşı, Bağlarbaşı Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Karakum'un cenazesi Bağlarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.