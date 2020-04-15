İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüsle mücadele aralıksız devam ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Körfez Belediyesi ekipleri şehrin dört bir yanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Körfez Belediyesi korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri artırdı. Şehirde dezenfekte edilmedik yer bırakmamaya yönelik çalışmalarına devam eden Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki kamu kurumlarına, fırınlara ve vatandaşların sürekli kullandıkları otobüs duraklarına dezenfektan otomatları koyuldu.


Çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçede belirli bölgelere yem ve mama bırakmayı da ihmal etmedi. Ekipler tarafından şehrin dört bir yanında daha önce belirlenen noktalara yem ve mamalar ile su kapları bırakıldı.


Öte yandan belediye ekiplerince Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, ağaçların gelişmelerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.