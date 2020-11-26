Korona virüsten bir hafta arayla ölen karı-koca yakınlarını yasa boğdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yakalandıkları korona virüs nedeni ile bir hafta arayla hayatını kaybeden İsmail Özden ve eşi Havva Özden, yakınlarını ve komşularını yasa boğdu.

İzmit ilçesi İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki İsmail Özden ve 73 yaşındaki eşi Havva Özden, korona virüse yakalandı. Tedavi görmeye başlayan yaşlı çiftten İsmail Özden tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşinin ölümünün ardından karantinada bulunduğu evinde yasa boğulan Havva Özden de durumunun ağırlaşması sonucunda özel bir hastaneye kaldırıldı. Havva Özden tedavi gördüğü hastanede eşinin ölümünden tam 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Özden çiftinin cenazeleri, Kandıra ilçesinde bulunan Hüdaverdiler Köy Mezarlığına defnedildi.

“Benim canım yandı, sizlerin de canı yanmasın”

1 arayla hayatını kaybeden Özden çiftinin ölümleri yakınlarını ve komşularını yasa boğdu. Anne ve babasının ölümünün ardından büyük hüzün yaşayan Sadi Özden, vatandaşlara seslenerek, “Babamın ölümünün ardından doktor annemin de ölüm haberini verdi. Yıkıldık. 1 hafta arayla hem annemi hem babamı defnettik. Acımız çok büyük. Lütfen herkes maske taksın. Sosyal mesafe çok önemli. Lütfen maskenizi hiç çıkartmayın. Gerekirse iki tane takın. Benim canım yandı, sizlerin de canı yanmasın” dedi.

“Kimse dışarı çıkmasın” diyerek gözyaşı döktü

Özden çiftinin komşuları Sündüz Erdinç ise arkadaşlarını kaybettiği için çok üzgün olduğunu söyledi. Gözyaşlarına boğulan Sündüz Erdinç, “İki komşumuzu kaybettik. Çok üzgünüz, birbirimizle gece gündüz konuşuyorduk. Bağırırdım hep, Havva abla neredesin, güzellik uykusuna mı yattın diye. O buradan balkondan bakardı, benim komşum yok artık. Benim komşum bizi aldattı. Çok zor. Bu camdan bakınca birbirimizin ayakkabılarını görürdük. Görmesek birbirimizi telefonla arardık. Çok yastayız. Kimse dışarı çıkmasın, kimse tedbirini almadan dışarı çıkmasın. Çok üzgünüz” diye konuştu.