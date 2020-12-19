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Korona virüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde korona virüse yalanan Doç.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde korona virüse yalanan Doç. Dr. Orhan Fındık, görev yaptığı hastanedeki tedavi ile sağlığına kavuştu. Taburcu edilen Fındık'ı görev arkadaşları alkışlarla uğurladı.


Edinilen bilgilere göre, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Orhan Fındık, bir süre önce korona virüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan Fındık, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Korona virüsü yenen Fındık, taburcu edildi.


Fındık'ı görev arkadaşları hastanelerden alkışlarla uğurladı.

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