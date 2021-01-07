İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koronaya yakalanan belediye başkanı evde tedaviye alındı

Kocaeli’de çeşitli rahatsızlıklarla hastaneye giden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Kocaeli'de çeşitli rahatsızlıklarla hastaneye giden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın korona virüs testi pozitif çıktı.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçtiğimiz gün çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye gitti. Bu kapsamda korona virüs testi yaptıran Bıyık'ın test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Başkan Bıyık, evinde tedavi altına alındı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Bıyık, "Değerli Darıcalılar, bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şu an genel sağlık durumum gayet iyi olup, tedavi sürecim evde sürmektedir. Hayır dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.