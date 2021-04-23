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Koronaya yenilen öğretmen, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi

İskenderun’da öğretmenlik yapan ve korona virüs salgınına yakalanarak hayatını kaybeden 45 yaşındaki Murat Nuri Yorulmaz, memleketi Kocaeli’de toprağa verildi.

İskenderun'da öğretmenlik yapan ve korona virüs salgınına yakalanarak hayatını kaybeden 45 yaşındaki Murat Nuri Yorulmaz, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun'da müzik öğretmenliği yapan Murat Nuri Yorulmaz (45), yaklaşık 3 hafta önce korona virüs salgınına yakalandı. Evinde tedavi gören öğretmen Yorulmaz'ın durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Yorulmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yorulmaz'ın cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesine getirildi. 3 çocuk babası olan Yorulmaz, İlimtepe mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

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