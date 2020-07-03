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Korsan servis denetiminde 23 araca 50 bin lira ceza kesildi

Kocaeli’de korsan servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 10 araç geçici olarak trafikten men edilirken, toplamda 23 araca 50 bin liralık cezai işlem uygulandı.

Kocaeli'de korsan servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 10 araç geçici olarak trafikten men edilirken, toplamda 23 araca 50 bin liralık cezai işlem uygulandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korsan olarak taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla il genelinde korsan servis ve P Plaka denetimi gerçekleştirdi. Bu kapsamda belediye ekipleri, trafik ekipleriyle birlikte Darıca ve Çayırova ilçelerinde sabah saatlerinde servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. 75 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 10 araç geçici olarak trafikten men edilirken, toplamda 23 araca 50 bin liralık cezai işlem uygulandı.


Ekipler, denetimlerin daha başarılı gerçekleştirilmesi için vatandaşların da ihbar yoluyla bu çalışmalara katkıda bulunmaları istendi.

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