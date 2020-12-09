İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koşarak karşıya geçmek isterken canından oluyordu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli bir kadın, trafik aktığı yoldan koşarak karşıya geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki 41 ABD 767 plakalı otomobil, koşarak karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yola savrulan kadın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine gelen ambulansa alınan M.A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.



Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı


Öte yandan M.A. isimli kadının yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, akan trafiğe rağmen kadının araçların yavaşlamasını fırsat bilerek karşıdan karşıya koşarak geçmeye çalışması görülüyor. Görüntülerin devamında ise, seyir halinde olan otomobilin, bir anda yola atlayan kadını fark ettiği anda frene bastığı, duramayıp kadına çarptığı görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.