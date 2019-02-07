Köseköy Kavşağı'nda asfalt serimi başladı

Köseköy'de inşa edilen dal-çık kavşağın, imalat çalışmaları teker teker tamamlanırken ekipler, asfalt serim işine başladı.

D-100'deki araç trafiğini kesintisiz hale getirmek için projeler gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Köseköy'de tünel geçişli kavşak inşa ediyor. Köprü kirişlerinin montajı tamamlanan dal-çık kavşakta, asfalt serim işi başladı. Bölgede önemli ulaşım kolaylıkları sağlaması hedeflenen kavşağın bölgedeki trafiği rahatlatması hedefleniyor. Battı-çıktı şeklinde yapılan kavşak, D-100'ün böldüğü Kartepe ilçesinde bir bütünlük oluşturacak. Işıkların ortadan kalmasıyla da araç yığılmalarının önüne geçilecek.

Alt yapı işleri tamamlanan Köseköy Kavşağı'nda betonarme imalatı da tamamlanmak üzere. Kapalı kesit imalatını da tamamlayan ekipler, kapalı kestin üstünde bulunan kavşakta sinyalizasyon işlerine başladı. Oto ve yaya korkuluklarını da yerlerine koymaya başlayan ekipler, asfalt serim işini de hummalı şekilde gerçekleştiriyor. Köseköy Kavşağı TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Kavşakla birlikte araçlar transit geçiş yaparak trafiğin rahatlamasını sağlayacaklar. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit olacak. Tünel içi ise 2 çarpı 2 şerit olarak yapılıyor.

Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel, 500 metre açık kısım yapılıyor. Proje anayolu bin 300 metre olarak düzenleniyor. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları yapılıyor. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak.