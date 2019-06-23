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Köseköy Köprülü Kavşağı'na modern üst geçit

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Köprülü Kavşağı’na, modern çelik üst geçit inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Köprülü Kavşağı'na, modern çelik üst geçit inşa ediliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçe merkezine bağlantı sağlayan ve İstanbul - Ankara güzergâhındaki araç trafiğini taşıyan Köseköy Köprülü Kavşağına modern çelik üst geçit inşa ediliyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından inşa edilen 53 metre uzunluğundaki çelik üst geçit ile Dumlupınar ve İstasyon mahalleleri arasında geçiş yapacak olan vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımı sağlanacak.


Orta ayağı bulunmayan çift açıklıklı üst geçit, 53 metre uzunluğa ve 3 metre genişliği sahip. İki adet merdiven bulunan üst geçitte iki adet asansör vatandaşlara hizmet verecek. İnşa edilen yeni çelik üst geçitte 115 ton çelik malzeme kullanıldı.


Eski beton üst geçit yıkılarak yeni yapılan çelik üst geçit modern ve şık bir görünümle kullanıma sunulacak. Üst geçidin merdiven ve yürüme platformu kaymaz kauçuk maddeden yapılan tartan pist malzemesi ile kaplandı. Aydınlatma direklerinin yapımına başlanan üst geçitte çevre düzenlemesi çalışmaları da yapılacak.

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