Köseler Mahallesi sağlık ocağına kavuşuyor

Köseler Mahallesi sakinlerinin yıllardır en büyük sıkıntılarından biri olan sağlık ocağı eksikliği karşısında girişimlerini başlatan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in, İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler netice verdi. Geçmişte sağlık evi olarak hizmet veren ve daha sonrasında çalışmaları durdurulan merkezde, Başkan Şayir'in talimatıyla tam donanımlı sağlık ocağına çevrilmek üzere çalışma başlatıldı. Eski sağlık evini inceleyerek, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Şayir, "İl Sağlık Müdürlüğümüz de vatandaşlarımızın bu haklı talepleri karşısında konuya duyarsız kalmayarak gerekli çalışmanın kısa sürede yapılacağının sözünü verdi. Bu gelişmenin ardından bizde Dilovası Belediyesi olarak sağlık evinde tadilat çalışması başlattık. İnşallah biz kısa sürede tadilatını bitireceğiz. İl Sağlık müdürlüğümüz, burada halkımıza hizmet vermek üzere 2 aile hekimi ve hemşire arkadaşlarımızı görevlendirecek" dedi.