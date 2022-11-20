Köseoğlu Sokak yenileniyor

İzmit Belediyesi, Köseoğlu Sokak'ta yenileme çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek alanlarını yenileyerek modern görünüme kavuşturmaya devam ediyor. Köseoğlu Sokak'ta yenileme çalışmalarına devam eden ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunacak. Köseoğlu Sokak'ta yaklaşık 2 bin metrekare alanda yapılacak mineralli parke uygulamasının ardından bölge daha güvenli ve dayanıklı hale getirilecek. Parke yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra ekipler peyzaj ve aydınlatma çalışmalarıyla da bölgeyi ışıl ışıl görünüme kavuşturacak.