KOSKEM ile 172 kişi hayata tutundu

Yaz sezonuyla sahillerde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Ekipler, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Yoğun geçen hafta sonunda Cebeci'de 68, Kovanağzı'nda 13, Kumcağız'da 42, Kerpe'de 7, Sarısu'da 5, Seyrek'te 4, Bağırganlı'da 8, Karamürsel'de 12, Darıca'da 6, Bayramoğlu'nda 7 kişi olmak üzere toplam 172 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. KOSKEM ekipleri 15 Haziran'dan bugüne kadar ise 1618 kişiyi boğulmaktan kurtardı.