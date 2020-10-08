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Köşklüçeşme'ye yeni bir park alanı yapıldı

Gebze’de parklara yenileri ekleniyor.

Gebze'de parklara yenileri ekleniyor. Başkan Büyükgöz'ün talimatlarıyla çalışmalara hız veren ekipler Köşklüçeşme Mahallesi 571/1 sokaktaki park çalışmasını tamamlayarak çocukların hizmetine sundu.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçedeki parklara yenilerini ekliyor. Başkan Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda park imalat ve revize çalışmalarını sürdüren Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Köşklüçeşme Mahallesi'ne yeni bir park kazandırdı. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hummalı çalışmanın ardından 571/1 sokaktaki yeni parkı çocukların hizmetine sunmuş oldu. Çocukların güven içerisinde boş vakitlerini geçirebileceği parkta oyun gruplarının yanı sıra kamelya, yeşil alan, yürüyüş alanı ve büyükler için de fitness aletleri yer alıyor. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, belirlenen program dahilinde mahallelerde park yapımının yanı sıra mevcut parkların bakım ve onarımlarına da devam edileceği bilgisini paylaştı.

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