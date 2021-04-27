Kötü şartlar altında bakılan 97 köpek, tedavi altına alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde uygunsuz şartlar altında bakılan 97 köpek, valilik ve belediyelerin iş birliğiyle toplanarak rehabilitasyon merkezine getirildi. Aç ve hasta olan köpekler merkezde tedavi altına alınırken, köpeklerin kötü şartlar altında bakılmasıyla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Kandıra ilçesi Seyitaileler Mahallesi'ndeki bir mülkte sokak hayvanlarına sağlıksız koşullarda bakıldığının tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve Kocaeli Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, kötü koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığı tespit edilen 97 köpek toplandı. Köpekler, bakım ve tedavilerinin yapılması üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

"Uzun zamandır aç oldukları belliydi"

Rehabilitasyon merkezinde bakıma alınan sokak hayvanları hakkında bilgiler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, tesisin 2 bin metrekare kapalı alandan oluştuğunu ve bin köpeğin barınabileceği büyüklükte olduğunu söyledi. Kandıra ilçesi Seyitaileler Mahallesi'ndeki 97 köpeğin uygun şartlarda bakılmadığının altını çizen Aydınlık, "Köpeklerin birçoğunun bu merkeze geldiğinde uzun zamandır aç olduğu belliydi. Yaygın uyuz hastalıkları, solunum yolları hastalıkları vardı. Burada tedavi ve rehabilite ediliyorlar. Burası tam bir hastane gibi. Birçok üniteye sahip. Gelen hasta kabul ünitesi, sonrasında tedavi için ameliyat öncesi ve sonrası bakımların yapıldığı yoğun bakımı, görüntüleme ünitesi var. Yakın zamanda üniversite iş birliğiyle buraya veteriner hocamız da gelmeye başlayacak. Burada ağır ortopedik ameliyatlar yapılacak. Canlı, cansız diye ayırt etmiyoruz ama köpekler can dostlarımız" dedi.