KOÜ öğrencilerine İSU'da suyun akıllı yönetimi dersi

Kocaeli'de suyun yolculuğu, KOÜ Bilişim Sistemleri Mühendisliği öğrencilerine İSU'da uygulamalı olarak anlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği son sınıf öğrencilerini ağırladı. Bilişim Sistemleri Mühendisliği son sınıf öğrencileri, Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Gülsoy ile "akıllı şehirler" dersinin uygulamasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünde yaptı.

Uygulamalı derste Su ve Atıksu Teknolojileri Daire Başkanı Süleyman Karabayır ve Scada Şube Müdürü Murat Sönmez "suyun akıllı yönetimi" hakkında detaylı bilgi verdi. Ana depolara gelen, bu depolardan abonelere iletilen içme suyunun yönetilmesinde ve kullanıldıktan sonra atık su olan suyun toplanmasında kullanılan elektronik teknolojilerden, sistemlerden ve yazılımlardan bahsedildi. Konular, içme suyunun yönetimi için depolara ve isale hatlarına yerleştirilen sensörler ile suyun miktarı, basıncı ve debisinin anlık olarak izlendiği SCADA sistemi üzerinden gösterildi.

Ziyarette suyun akıllı yönetimi için kullanılan SCADA sistemi hakkında detaylı bilgiler verildi. Bu sistem ile içme suyu depolarının anlık olarak izlendiği, depoya su doldurulmasının bir yazılım algoritması ile sağlandığından bahsedildi. Yazılımın, sensörlerden bilgi alarak deponun otomatik olarak doldurulduğu, depo dolunca sistemin durduğu ve daha sonra depo boşaldığında yine sistemin otomatik olarak depoyu doldurduğu anlatıldı. Bu yazılım algoritmasının bütün depolarda uygulandığından anlık olarak SCADA üzerinden örnekler gösterildi.

İş gücü ve enerjiden tasarruf

Öğrencilere, bu sistemin olmadığı durumlarda depoların 3 vardiya ile kontrol edilmesi gerektiği, bu sistem ile hem işgücü hem de enerji tasarrufu edildiği konusu anlatıldı. Ayrıca, Scada Sisteminde anlık gelen alarmlar sayesinde arızlara anında müdahale edildiğinden ve suyun boşuna akmasının önüne geçildiğinden bahsedildi. Yine atık suyun yönetimi için terfi merkezlerine yerleştirilen sensörler sayesinde atık suyun miktarı ve debisinin anlık olarak izlendiği de SCADA üzerinden gösterildi.