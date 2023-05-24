"Köy Çocuk" projesinde çocuklar müzikle büyüyor

Dilovası'nda geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Köy Çocuk projesi çerçevesinde başlatılan müzik eğitimlerine minikler büyük ilgi gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl Tavşancıl Kapalı Yüzme Havuzu içerisinde kurulan Köy Çocuk Eğitim Yuvası'nda başlatılan müzik kurslarına, minikler büyük ilgi gösteriyor. Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde başlatılan müzik eğitimleri çerçevesinde miniklere profesyonel müzik eğitmenleri tarafından bağlama, gitar, org ve piyano eğitimleri veriliyor. "Çocuklar her şeyimizdir" sloganıyla yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Şayir, “Müzik ruhun gıdasıdır. Çocuklarımız her şeyimizdir. Dilovalı çocuklar, açmış olduğumuz müzik odalarında bağlama, gitar, org, piyano eğitimleri almaya devam ediyorlar" dedi.