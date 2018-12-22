Köy kadınları kurslar ile becerilerini geliştiriyor

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK bünyesinde Sepetçi Köyü'nde açılan kurs sayesinde kadınlar meslek öğrenmenin mutluğunu yaşıyor.

Köy konağındaki ev tekstili kursuna 18 kadın katılıyor. Makbule Karataş'ın öğretmenliğini yaptığı kursta köy kadınlarına makinede düz dikiş, overlok dikiş, ev dekorasyonu, ev tekstili ürünleri, süsleme, basit nakış temel iğne teknikleri, pul ve boncuk dikişleri, kesim, ütüleme, çeyiz ürünlerinde uygulamalı eğitim veriliyor. Kurs öğretmeni Karataş, “Kadınların kursa ilgisi ve heyecanı beni fazlasıyla mutlu ediyor. Haziran ayına kadar devam edecek kursta kadınlar çeyiz ürünleri hazırlamaya ait mesleki hesaplamaları ve süslemeleri yapabilme, çeyiz ürünlerinde kullanılan kumaşları tanıyabilme, tekniğine uygun fermuar çalışabilme ve parçaları birleştirebilme bilgi ve becerisi de kazanıyorlar” dedi.

Kurs sonunda Milli Eğittim onaylı belge alacak olan kadınlar, “Böyle bir kursun köyümüzde açılmasına vesile olan İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a ve emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir taraftan köyün günlük işlerini yapıyor bir taraftan da pikeden perdeye, çarşaftan masa örtüsüne, seccadeden, dekoratif kutu kaplamaya kadar yeni yeni şeyler öğreniyoruz” şeklinde mutluluklarını dile getirdiler.