Köylerde bilinçlendirme eğitimi sürüyor

Süverler Köyü'ndeki eğitimde vatandaşlara koyun yetiştiriciliğinin önemi anlatıldı. Veteriner Hekim Gökhan Kılıç tarafından koyun yetiştiriciliği ile ilgili pratik bilgilerin ve tavsiyelerin verildiği eğitim genellikle soru cevap şeklinde geçti. Gökhan Kılıç, uzun yıllardan beri eti, sütü, yapağısı ve derisi ile insanların en önemli ihtiyaçlarını karşılayan koyunların, dünyanın her yerinde yetiştirildiği gibi Türkiye'de de hemen hemen her bölgesinde yetiştirildiğini belirtti. Kılıç, “Koyunculuk meraya dayalı bir hayvancılık kolu olduğundan, ilk şartı iyi bir meraya sahip olmaktır. Meralar sürü büyüklüğüyle uyumlu kapasitede, düz ya da az eğimli ve hayvanlar için güvenli olmalıdır. Mera bakım ve yönetimi yetiştiricisinin ana ve öncelikli işlerinden biri olmalıdır” dedi.

Kılıç, eğitim sırasında, koyun ağılları ve ağıl kurulurken dikkat edilecek hususlar, ağıllardaki havalandırmanın ve zemin yapısının önemi, stres ve hayvan refahının verim üzerine etkileri, koyun ırkları ve bölgelere göre ırkların dağılımı, koyun ve keçilerde meme hastalıklarının nedenleri, kırkım, koyunlarda vücut kondisyon skoru ve sürü yönetimi konularında da bilgilendirmede bulundu. Köylüler eğitim için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.