Köylerde tarımsal kalkınma hamlesi

İshakçılar'da Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nin çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken, tarlalar da sürülerek aspir ekimi için hazır hale getiriliyor.

Derince Belediyesi tarafından temmuz ayında temeli atılan ve çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği tesisler bünyesinde, Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisi'ni barındırıyor. Bölgede tarıma ve istihdama önemli katkı sağlayacak olan proje ile birlikte mısır ekimi gerçekleştiren çiftçilere büyük bir destek sağlanacak. Bölgeye kurulacak olan tesislerin süt pastörizasyon bölümünün 5 ton, yağ işleme bölümünün ise günlük 300 litrelik kapasitesi olacak. Bunun dışında aspir yağı üretimi de bu tesiste devam edecek. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nin dışında bölgede aspir ekimi yapılacak olan tarlalarda da incelemelerde bulundu. Tarlaların sürülerek aspir ekimi için hazır hale getirildiği köylerde yapılacak olan hasadın ardından Taşköprü AspirYağı markası Derince'nin kendi tesislerinde üretilecek.