Köylüler, 20 günlük iki kızıl şahin yavrusu buldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde köylüler tarafından bulunan yaklaşık 15-20 günlük olduğu belirlenen iki kızıl şahin yavrusu, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na getirilerek tedavi altına alındı.

İlçe kırsalında ormanlık alanda yürüyen köylüler, yerde bitkin halde iki Kızıl Şahin yavrusu gördü. Kuşlara su veren vatandaşlar, durumu Tahtalı Mahallesi Muhtarı Erkan Tokuç'a iletti. Tokuç da, Büyükşehir Acil Tamir Takımı (A Takımı) ekiplerine haber verdi. Bölgede çalışma yapan ekipler, Tahtalı Mahallesi'ne gelerek, şahinleri teslim aldı. A Takımı ekiplerince alınan yavru şahinler, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimlerine teslim edildi. Yetkililerce koruma altına alınan Kızıl şahinlerin, veteriner hekimlerce yapılan muayenesinde genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Merkezde, destek tedavi uygulanan yavru kuşların, gücüne kavuştuktan sonra veteriner hekimlerin onayıyla doğal yaşama salınacağı öğrenildi.