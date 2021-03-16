Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ormanlık alanda kozalak toplarken ağaçların üzerinden geçen hatta temas ederek elektrik akımına kapılan 50 yaşındaki ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazım Ö.(50) çam kozalağı toplamak için Darıca'da ormanlık alana gitti. Kozalak toplamaya başlayan Nazım Ö., ağaçların üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılarak yere düştü. Vücudunda ve yüzünde oluşan yanıklarla ağır yaralanan Nazım Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Darıca'daki ilk müdahalesi sonrasında durumu ağır olan Nazım Ö., Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nazım Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.