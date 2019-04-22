Kral Şakir - Uzayda Şamata müzikali büyük beğeni topladı

Kocaeli Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarında sahnelenen "Kral Şakir-Uzayda Şamata" çocuk müzikali 7'den 70'e tüm konuklar tarafından büyük beğeni topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen Kocaeli Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarında etkinlikler tüm hızı ile devam ediyor. Bu kapsamda yapılan "Kral Şakir - Uzayda Şamata" çocuk müzikali 7'den 70'e tüm konuklar tarafından büyük beğeni ile izlendi.

Grafi 2000'in kurucusu Varol Yaşaroğlu imzalı 7'den 70'e herkes tarafından büyük beğeni ve övgü toplayan ''Kral Şakir - Uzayda Şamata'' uzay macerası Kocaeli Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarında devam etti. Şakir ve Canan'ın kaybolan anne ve babalarını bulmak için galaksiler arası çılgın bir yolculuğa atılmalarını konu alan "Kral Şakir - Uzayda Şamata" Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında sahnelendi.

Büyük sahnede sergilenen "Kral Şakir - Uzayda Şamata" Müzikalini çocuklar ve aileleri meraklı gözlerle izledi. Müzikalde Şakir ve Canan kaybolan anne ve babalarını bulmak için galaksiler arası çılgın bir yolculuğa atılıyor. Fil Necati ve Mirket de onlara bu eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı macerada eşlik ediyor. Bir biri ardına yaşanan olaylar macerayı bir o kadar komik bir hale getirdi. "Kral Şakir - Uzayda Şamata" çocuklar tarafından büyük beğeni topladı.