Kredi çıkarma vaadiyle vatandaşları dolandıran çete adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşları kredi çıkarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Grup Amirliği ekipleri, internet sitelerinde ve sosyal medyada reklam verip, kredi notu düşük olan veya kara listeye alınan kişileri “Kredi çıkarmak” vaadiyle dolandıran şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelmelerde kimlikleri belirlenen şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda olayla bağlantısı olduğu belirlenen 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda silah, sim kart ve banka kartı ele geçirildi

Şahısların üzerilerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 12 adet fişek, bir miktar esrar, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda banka kartı, şahısların ağına düşen mağdurların listeleri, dolandırıcılık olaylarında kullanılan çok sayıda telefon ve genellikle yabancı uyruklular adına çıkarılan SIM kartlar ele geçirildi. Gözaltına alınanlar hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Kurulan Örgüte Üye Olmak”, “Örgüt Faaliyetleri Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından soruşturma açıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıslar, Gebze Adliyesine sevk edildi.