Kritik hasta bakımının problemleri sempozyumda konuşuldu

Kocaeli'de anestezi, acil tıp, dahili klinik uzman ve hekimleri, kritik hasta bakımında yaşanan problemleri çözmek amacıyla sempozyumda bir araya geldi.

Sağlık Birimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen “Kritik Hasta Yönetimi Sempozyumu” başladı. Kritik hasta bakımında yaşanan problemleri çözmek, güncel bilgileri paylaşmak amacı ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Do. Dr. Hüseyin Şaşkın ve Doç. Dr. Şahin Çolak'ın onursal başkanlığında düzenlenen sempozyuma çok sayıda anestezi, acil tıp, dahili klinik uzman ve hekimi katıldı. 14 Aralık'a kadar devam edecek olan sempozyumda hastanelere başvuran yaşam tehlikesi bulunan hastalara müdahalede dikkat edilmesi gereken unsurlar, problemler ve güncel bilgiler hakkında önemli paylaşımlar yapıldı.

Sempozyum hakkında bilgiler veren Uzman Doktor Emre Şancı, “Sağlık Birimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ev sahipliğinde bir sempozyum düzenledik. Farklı şehirlerden gelen uzmanlarla güncel bilgileri konuşmak, belirli bilgileri paylaşmak amacı ile bir araya geldik. Kritik hasta bakımı, istenmeyen sonuçlarla ve ölümlerle sonuçlanabilmekte. Bunların yönetimi çok ciddi bir disiplin gerektirmekte. Bu nedenle anestezi, acil tıp, dahili klinikler olarak böyle bir çalışma gerçekleştirmek istedik. Güncel bilgilerin paylaşılması, sorunların çözülmesi üzerine 2 gün boyunca paylaşımlardan bulunacağız” dedi.