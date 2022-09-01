KTO ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

KTO Başkanı Recep Öztürk'ün başkanlığında yapılan meclis toplantısında üyeler yer aldı. Recep Öztürk'ün faaliyet sunumunun ardından, Eğitim Meslek Komitesi adına Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uykun Ankara'da katıldığı TOBB Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokol Töreni hakkında bilgi verdi. Meclis Üyesi İnan Günay ise Yeni Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliğine ilişkin üyeleri bilgilendirdi. Genel Sekreter Berat Nas, ay içinde Rus iş insanları ile gerçekleştirilen ikili görüşmelerin detaylarını anlatarak, görüşmelerin yeni ticaretler oluşturma potansiyeli olduğunu söyledi.