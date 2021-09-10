KTO başkanları, üyelerle fikir alışverişinde bulundu

Körfez Ticaret Odası yönetim kurulu, üyelerini iş yerlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Yapılan ziyaretlerde pandemi sürecinde yaşanılan problemler başta olmak üzere oda işleyişi ile ilgili bilgiler verilirken, üye işyerlerinin sıkıntıları, odadan istekleri ve şikâyetleri dinlendi. Memnuniyet ile karşılanan ziyaretlerde konuşan KTO Başkanı Recep Öztürk, ziyaretlerin önümüzdeki süreçte hızlanarak devam edeceğini pandemi döneminde de üye ziyaretlerinde devam ettiklerini ancak aşılanmanın artması ile daha da hız kazanacağını söyledi.