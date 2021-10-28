KTO ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Körfez Ticaret Odası Ekim meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Ayhan, oda üyelerinin Cumhuriyet Bayramını kutladı. Körfez Ticaret Odası meclis toplantısında faaliyetleri aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "Meslek Lisesi Gelecek Garantisi projemizin sonucu olarak pilot okulumuz Körfez MTAL'i MEB ile TOBB arasında imzalanan protokol okulları arasına alarak, okulumuzun koordinasyonundan sorumlu hale geldik, böylece sektörümüzün ihtiyaçlarına göre okulumuzun iş ve işlemlerini dizayn ederek iş arayan değil, aranan mezunlar üreteceğiz ve mesleki eğitim için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"Sürekli projeler geliştiriyoruz"

Üyelerin sorunlarını ve taleplerini ilgili mercilere iletmek suretiyle çözüm odaklı lobiciliğin sürdürüldüğünü ve üyelerin ticaretini geliştirmek için birçok çalışmalar yürütüldüğünü belirten Recep Öztürk, "Üyelerimizin ticaretine katkı sağlamak için sürekli projeler geliştiriyoruz ve şimdi de Moldova Ankara Büyükelçiliği ile kurduğumuz sıcak ilişkiler sonucunda birebir görüşmeler, ticari ziyaretler, ürün veya hizmet alım satım taleplerinin firmalarımız arasında transferi gibi konuları geliştirmekteyiz. Aralık ayı içinde Kadın girişimcilerimize yönelik online B2B ve fuar platformunu hayata geçireceğiz" diye konuştu.