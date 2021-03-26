KTO, sektör temsilcilerini lojistik çalıştayında bir araya getirdi

Körfez'in lojistik haritasını çıkarmayı hedefleyen Körfez Ticaret Odası'nda (KTO) sonuç raporunun çıkarılmasından önceki adım olan çalıştay gerçekleştirildi.

Körfez Ticaret Odası lobicilik faaliyetleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Marka teknik desteği ile Körfez'in Lojistik haritasını çıkarmayı hedefleyen Körfez Ticaret Odası'nda sonuç raporunun çıkarılmasından önceki adım olan çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk Başkanlığında Dr. Muhammet Bamyacı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Susam'ın yönetimi ile gerçekleştirildi. Körfez Ticaret Odası organizasyonu ile webi nar üzerinden gerçekleştirilen toplantıya, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Marmara Kooperatif Birliği, Gebze Ticaret Odası Meclis ve Komite üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı. Çalıştayda daha öncesinden ziyaretler toplantılar, anketler ve birebir mülakatlar ile elde edilen sonuçlar katılımcılar ile paylaşılarak üzerine eklenmesini istedikleri konular ve sorunlar olup olmadığı soruldu. Katılımcıların da eklemeleri ve sorunları paylaşmaları ile notlar alındı. Gerçekleştirilen çalıştayda, Körfez'in nakliye sorunları başlıklar ve detayları ile katılımcılar ile paylaşıldı. Bu sorunlar arasında taban fiyat uygulaması, plaka tahdidinin hayata geçirilmesi, u-etds (elektronik takip denetleme sistemi) ve dijital takograf uygulamasına uyum süreci, yetki belgesinin devrinin sağlanması konuları katılımcılar ile paylaşıldı.

Tespitler detaylandırıldı

Ayrıca vergi borcu sebebiyle araç muayene istasyonlarında yaşanan sorunlar, akaryakıt istasyonlarından kaynaklı sorunlar, kooperatif yetki belgesi ihtiyacı, köprü ve otoyol geçiş indirimi, yol kenarı kontrol noktalarındaki sorunlar, zorunlu mali mesuliyet kasko poliçesi düzenlenmesi, ağır ticari araç alımlarında devlet desteği, akaryakıt fiyatlarının yüksekliği, nakliye sektöründe devlet destek ve teşviklerinin yetersiz olması, tehlikeli madde lojistiği ile ilgili problemler (mevzuat maliyet problemleri) tespit edilen sorunlar olarak paylaşıldı.

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk yaptığı konuşmada, bu çalıştayların devam edeceğini, oda olarak her sektöre yönelik çalışmaları yapacaklarını söyleyerek projede emeği geçen ve çalıştaya katılan herkese teşekkür etti.